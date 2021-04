Covid Italia, il bollettino di oggi: 13.817 nuovi casi e 322 morti (Di sabato 24 aprile 2021) in Italia, il bollettino di oggi sabato 24 aprile del Ministero della Salute: Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 24 aprile 2021: 13.817 nuovi positivi con 320 mila tamponi e 322 vittime . ... Leggi su leggo (Di sabato 24 aprile 2021) in, ildisabato 24 aprile del Ministero della Salute:, ildisabato 24 aprile 2021: 13.817positivi con 320 mila tamponi e 322 vittime . ...

Advertising

Adnkronos : #Covid e numero di morti in Italia, l’invito del virologo Clementi a “indagare”. - fattoquotidiano : 'PRESTO PER APRIRE' Per gli analisti della Johns Hopkins University, nel Nord Italia il tasso di crescita dei morti… - istsupsan : #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà… - assaloni : RT @SecolodItalia1: “Il Covid è arrivato in Italia dai turisti cinesi”. Il report che inchioda Speranza e i negazionisti del Pd https://t.c… - 73deva73 : Già li vedo sbavanti... fra due settimane richiudono tutto dicendo con aria tronfia “ve l’avevamo detto che era pre… -