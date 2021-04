Covid Italia, bollettino: 13.817 nuovi casi e 322 morti. In Puglia 1.255 contagi, Lombardia 2.313, in Molise 46. Tasso positività al 4,3% (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel bollettino. Ieri erano stati 14.761. Sono invece 322 le vittime in un... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel. Ieri erano stati 14.761. Sono invece 322 le vittime in un...

