Covid in Campania | oggi 2 012 positivi e 45 morti | l' indice di contagio scende sotto il 10%

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINATO IL 100% DEGLI ULTRAOTTANTENNI (21 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #24aprile 2.012 casi su 21.651 molecolari (9,3% positivi): 793 #Napoli pv; 2.131 guariti e 45 deces… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 2.012 con 45 morti, di cui 28 nelle 48 ore - irastadilarsson : RICOVERI 24/04/2021 Sardegna +10 Calabria +6 Molise, Sicilia, Basilicata +2 Umbria +1 Piemonte -4 V.d'Aosta -5 A… - irastadilarsson : TERAPIE INTENSIVE 24/04/2021: Calabria +3 Sicilia, Liguria +2 Basilicata +1 Sardegna, V.d'Aosta, Trento, Toscana… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Lo afferma all'Adnkronos Francesco Vignarca di 'Rete Pace e Disarmo', commentando le dichiarazioni del governatore dellaVincenzo De Luca sul commissario di governo per l'emergenza- ...Indipendentemente dall'ormai certo passaggio in zona gialla per lae dal palese ottimismo che si respira in strada, il Sindaco di Caserta Carlo Marino ha ...la linea dura nella lotta al- ...Coronavirus, il BOLLETTINO della Regione CAMPANIA di sabato 24 aprile 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione ...Dal 26 aprile il complesso vanvitelliano accoglie nuovamente i visitatori. Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta. Dal 26 aprile tornano accessibil ...