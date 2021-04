Covid in Campania, il bollettino: 2.012 positivi e 45 vittime (Di sabato 24 aprile 2021) bollettino Covid, 1970 nuovi positivi e 49 decessi nelle ultime 24 ore 23 aprile 2021 In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.012 positivi al Coronavirus, 2.131 guariti e 45 decessi , ... Leggi su napolitoday (Di sabato 24 aprile 2021), 1970 nuovie 49 decessi nelle ultime 24 ore 23 aprile 2021 In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.012al Coronavirus, 2.131 guariti e 45 decessi , ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid in Campania, il bollettino: 2.012 positivi e 45 vittime Bollettino Covid, 1970 nuovi positivi e 49 decessi nelle ultime 24 ore 23 aprile 2021 In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.012 positivi al Coronavirus, 2.131 guariti e 45 decessi , di cui 28 ...

Campania 'zona gialla': ecco cosa si potrà fare dal 26 aprile ... la Campania sarà dal prossimo 26 aprile nel novero delle 'zone gialle' , ovvero quelle a basso rischio Covid - 19. Se i contagi non sono particolarmente diminuiti nelle ultime settimane (i tamponi ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Emergenza Covid-19, aggiornamento del 24 aprile (dati 23 aprile) AGR La task force regionale comunica che ieri, 23 aprile, sono stati processati 1.510 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 162 (e fra questi 155 relat ...

Covid, 13.817 nuovi casi e 322 decessi nelle ultime 24 ore ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.817 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 14.761) a fronte di 320.780 tamponi effettuati su un totale di 56.886.535 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollett ...

