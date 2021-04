Covid | il bollettino | 13 817 nuovi contagi e 322 vittime Tasso positività al 4 | 3%

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.761. Sono invece 322 lein un giorno (ieri 342). In ...

Toscana La Toscana supera i 6.000 decessi tra i malatida inizio pandemia: rispetto all'... Sono invece 886, meno di ieri, i nuovi casi - età media 44 anni - segnalati nelquotidiano ...Lo riporta ildel ministero della Salute del 24 aprileSono 2.012 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile. Si registrano altri 45 morti. Nella regione, che da lunedì tornerà in zona gialla, sono stati ...Sono 976 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 24 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23 morti. I guariti sono stati 1.041 nelle ultime 24 ore. Tra le ...