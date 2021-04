Covid | Dominella | “mimetica Figliuolo segno identitario | mi dà sicurezza’

(Di sabato 24 aprile 2021) “Il generalerappresenta un’istituzione, non trovo ridicolo che vada in giro con la. Non mi scompone, anzi lo approvo.non rinuncia al suo ruolo, alla sua stessa identità. E poi mi dà un senso di serietà e sicurezza. Meglio lache vedere l’ennesimo abito grigio con cravatta blu e camicia bianca”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il presidente della maison Gattinoni Stefano, alla guida del comparto Moda di Unindustria-Lazio, a proposito delle critiche del governatore della Campania allaindossata dal generale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dominella

Adnkronos

... il benessere psichico della popolazione diQuagliata , psicologa e psicoterapeuta - I ... lo fanno nelle aziende, esponendosi ed esponendo gli interlocutori al rischioal pari di altri ...... Magistrato componente CPO CG, Dr.ssaQuagliata Consulente P. O. Staff di Presidenza ...CPO ha partecipato ancora a Campagne di solidarieta' soprattutto durante il periodo di emergenzae ..."Il generale Figliuolo rappresenta un'istituzione, non trovo ridicolo che vada in giro con la mimetica. Non mi scompone, anzi lo approvo. Figliuolo non rinuncia al suo ruolo, alla sua stessa identità.Approfondendo l’analisi di quanto accaduto va precisato che psicologhe e psicologi lavorano, tutti, con la precipua finalità di facilitare la salute mentale, il benessere psichico della popolazione di ...