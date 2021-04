Covid | diminuiscono lievemente nuovi casi 13 817 e decessi 322

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 idi coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (14.761), mentre sono 322 ilegati al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (342). In totale idall’inizio dell’epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587). I test per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 320.780. Con 13.817 contagi, il tasso di positività è al 4,3%. Sono ancora in calo i posti di terapia intensiva occupati da pazientiin Italia: oggi sono 2.894, 85 in meno di ieri, con 143ingressi.