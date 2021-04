Covid, da lunedì l'Italia torna in giallo. E riaprono ristoranti e cinema (Di sabato 24 aprile 2021) Centri commerciali ancora chiusi nel weekend Pubblicato in Gazzetta ufficiale, il decreto riaperture sancisce il calendario della ripresa di molte attività. Ma niente shopping nei megastore nel ... Leggi su stranotizie (Di sabato 24 aprile 2021) Centri commerciali ancora chiusi nel weekend Pubblicato in Gazzetta ufficiale, il decreto riaperture sancisce il calendario della ripresa di molte attività. Ma niente shopping nei megastore nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid, da lunedì l'Italia torna in giallo. E riaprono ristoranti e cinema ROMA L'Italia si prepara al cambio di colore e dunque alla riapertura di molte attività in gran parte delle Regioni. Da lunedì gran parte del Paese si tinge di giallo e questo non accadeva da oltre un mese. Una nuova fase per circa 47 milioni di persone. Cinque regioni di cui quattro al sud Basilicata, Calabria, ...

Covid, Coldiretti: ripartenza servizio al tavolo all'aperto vale un miliardo di euro ...condotto on line sul sito Coldiretti.it diffuso in occasione dell'entrata in vigore del decreto anti - Covid firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che prevede riaperture da lunedì ...

