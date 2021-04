Covid, che cosa mangiare prima e dopo la vaccinazione (e perché) (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo gli ultimi dati pubblicati dal sito ufficiale del Governo, ad oggi sono stati consegnati 17 milioni di vaccini alle regioni italiane, con quasi 14 milioni di vaccinazioni già effettuate. Tra scandali e rallentamenti, le procedure sembrano avviate. Per supportare l’organismo in fase di vaccinazione, le scelte alimentari possono essere di grande aiuto. Lo conferma la nutrizionista Laura Quinti di Terme di Saturnia Spa & Golf Resort. A lei abbiamo chiesto che cosa portare in tavola prima e dopo gli appuntamenti con le dosi del vaccino a noi riservate. Per una terapia di sostegno naturale, efficace e alla portata di tutti. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo gli ultimi dati pubblicati dal sito ufficiale del Governo, ad oggi sono stati consegnati 17 milioni di vaccini alle regioni italiane, con quasi 14 milioni di vaccinazioni già effettuate. Tra scandali e rallentamenti, le procedure sembrano avviate. Per supportare l’organismo in fase di vaccinazione, le scelte alimentari possono essere di grande aiuto. Lo conferma la nutrizionista Laura Quinti di Terme di Saturnia Spa & Golf Resort. A lei abbiamo chiesto che cosa portare in tavola prima e dopo gli appuntamenti con le dosi del vaccino a noi riservate. Per una terapia di sostegno naturale, efficace e alla portata di tutti.

