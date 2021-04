Covid Campania | oggi 2 012 contagi | bollettino 24 aprile

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono 2.012 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 24. Si registrano altri 45 morti. Nella regione, che da lunedì tornerà in zona gialla, sono stati processati 21.651 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. Dei 2.012 nuovi positivi, 653 sono sintomatici o paucisintomatici. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 45 nuovi decessi, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati inda inizio pandemia è 6.189. I nuovi guariti sono 2.131, il totale dei guariti è 283.223. Insono 140 i pazientiricoverati in terapia intensiva, ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINATO IL 100% DEGLI ULTRAOTTANTENNI (21 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? - GrattoDanny : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (24 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (24 aprile 2021) Ecco l’aggiornament… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 24 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - napolista : Campania, il bollettino Covid: 2.012 positivi, tasso al 9,2% Oltre 21 mila tamponi molecolari processati. Pressione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Ci sono poi la Sardegna (70,73%), la(72,49%) e Friuli Venezia Giulia (79,01%). Leggi anche A che punto sarà la campagna vaccinale in Italia durante le riaperture?- 19, come sta ...Sono 2.012 i positivi del giorno in- di cui 1359 asintomatici e 653 sintomatici - come emerge dal bollettino dell'unità di crisi della Regione. I tamponi molecolari effettuati sono stati 21.615. La curva del contagio, che ieri ...Fratelli d'Italia Puglia vuole incontrare il gen. Figliuolo e Curci per confrontarsi sulla gestione Covid in Puglia.Lutto per Covid a Sant'Arpino, nel Casertano dove ha perso la vita una mamma di 44 anni. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Dell'Aversana. "Il Covid si è ...