Covid, bollettino Italia: 322 morti, oggi 24 aprile. E 13.817 nuovi positivi (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 322 (ieri 342) i morti per coronavirus, in tutt'Italia, oggi 24 aprile 2021. E sono13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.761 L'articolo proviene da Firenze Post.

