Covid: all'Hub della Concattedrale a Patti vaccinato anche il vescovo Giombanco (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Prosegue senza sosta l'attività al neo Hub vaccinale di Patti, nel messinese, che ha anche aderito all'open weekend fino a domenica prossima, per permettere anche ai non prenotati di ricevere la dose di vaccino se appartenenti alle categorie over 80, over 60 fragili e 60-79 anni senza patologie. Oggi nei locali della Concattedrale anche il vescovo di Patti Guglielmo Giombanco ha ricevuto il vaccino e si è complimentato con gli operatori per l'accoglienza e l'efficienza del servizio. L'attivazione del sito vaccinale è stata possibile grazie alla disponibilità dei locali per volontà dell'amministrazione comunale e della Curia, e dopo che la scorsa settimana il direttore generale ff dell'Asp ...

