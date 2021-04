Covid: all'Hub della Concattedrale a Patti vaccinato anche il vescovo Giombanco (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

istsupsan : #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà… - LegaSalvini : BASSETTI: “COPRIFUOCO, RIPICCA POLITICA. POCO SENSO PENALIZZARE ANCORA LE ATTIVITÀ' - Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - AndreaLisi15 : RT @cinico_realista: @silviaaaaa28 Non vi frega un cazzo della gente che sta morendo di fame ed incapacità, date importanza all omofobia q… - milanonoko : RT @istsupsan: #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà ha compl… -