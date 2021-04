Covid, 58 nuovi casi e un'altra vittima (Di sabato 24 aprile 2021) LIVORNO - Nelle ultime 24 ore sono state accertate 58 nuove positività al coronavirus in provincia di Livorno e la Regione Toscana dà anche notizia di un altro decesso di persona residente nel ... Leggi su gazzettadilivorno (Di sabato 24 aprile 2021) LIVORNO - Nelle ultime 24 ore sono state accertate 58 nuove positività al coronavirus in provincia di Livorno e la Regione Toscana dà anche notizia di un altro decesso di persona residente nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In India quasi un milione di casi di Covid in tre giorni. Nuovi record giornalieri di contagi e morti #ANSA - SkyTG24 : Covid, a Roma i nuovi contagi sono a quota 600. Diretta - Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - PiacenzaSera : Covid, nessun decesso e solo 19 nuovi positivi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva #piacenza #bollettinocovid - fanpage : 'Potremmo arrivare a contare anche mezzo milione di nuovi casi al giorno”. -