Covid-19, più guariti che nuovi positivi: il bollettino dell'Asl Benevento (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Secondo il bollettino dell'Asl di Benevento, sono 89 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio su 1245 tamponi analizzati. Dei nuovi positivi 9 rappresentano casi sintomatici, mentre 80 rappresentano casi asintomatici. Le persone guarite sono 129. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

