Covid, 13.817 nuovi casi e 322 morti: il bollettino del 24 aprile 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Covid Italia, bollettino oggi 24 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 13.817 Decessi: 322 Tamponi effettuati: 320.780 Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 461.448 casi totali: 3.949.517 Decessi: 119.021 Guariti: 3.369.048 In Italia oggi, sabato 24 aprile 2021, si registrano 13.817 nuovi positivi e 322 morti. Ieri c’erano stati 14.761 nuovi casi e 342 morti. In totale sono stati effettuati 320.780 tamponi (ieri erano stati 315.700). Il tasso di positività è al per cento, rispetto al 4,67% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 461.448 (-4.095). ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021)Italia,oggi 24, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.817 Decessi: 322 Tamponi effettuati: 320.780 Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 461.448totali: 3.949.517 Decessi: 119.021 Guariti: 3.369.048 In Italia oggi, sabato 24, si registrano 13.817positivi e 322. Ieri c’erano stati 14.761e 342. In totale sono stati effettuati 320.780 tamponi (ieri erano stati 315.700). Il tasso di positività è al per cento, rispetto al 4,67% di ieri. Le persone attualmente positive alsono 461.448 (-4.095). ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, 13.817 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 322 morti - CorriereCitta : Covid, 13.817 nuovi casi e 322 decessi nelle ultime 24 ore - Immaguarino6 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secondo i d… - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, 13.817 contagi su 320.780 tamponi e 322 morti per Covid: i dati di sabato 24 aprile - SIGILUX : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secondo i d… -