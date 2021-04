Covid, 13.817 nuovi casi e 322 decessi nelle ultime 24 ore (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.817 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 14.761) a fronte di 320.780 tamponi effettuati su un totale di 56.886.535 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 322 i decessi (ieri 342), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.021. Con quelli di oggi diventano 3.949.517 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 461.448 (-4.095), 437.583 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.894 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.369.048 con un incremento di 17.587 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.817 idi Coronavirus in Italia (ieri 14.761) a fronte di 320.780 tamponi effettuati su un totale di 56.886.535 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 322 i(ieri 342), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.021. Con quelli di oggi diventano 3.949.517 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 461.448 (-4.095), 437.583 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.894 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.369.048 con un incremento di 17.587 unità24 ore.La regione con il ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, 13.817 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 322 morti - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo ri… - AlteaZucchini : RT @MediasetTgcom24: Covid, 13.817 nuovi casi su 320.780 tamponi e altri 322 morti #covid - Agenzia_Ansa : In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Il tasso di positività è del 4,3%, in c… - LinaVadal : RT @MediasetTgcom24: Covid, 13.817 nuovi casi su 320.780 tamponi e altri 322 morti #covid -