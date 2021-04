Coronavirus | parla la dottoressa che ha curato Totti | “Mi ha ringraziato | dopo qualche giorno mi è arrivato un pacco”

(Di sabato 24 aprile 2021) Tra i tantissimi personaggio del mondo del pallone ritrovatosi a fare i conti con il Covid-19, anche l'ex bandiera giallorossa Francesco.Lo stesso ex attaccante, nei mesi scorsi, aveva raccontato la sua terribile esperienza vissutaessere risultato positivo al virus, cogliendo l'occasione per ingraziare tutto il personale sanitario che lo aveva assistito fino alla sua negatività. Oggi è proprio la responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, Monica Rocco, a raccontare quei giorni particolarmente difficili per l'ex Capitano giallorosso.“Ilche gli abbiamo annunciato la guarigione con lui c’era la moglie. Mi hanno semplicemente detto ‘grazieper averci fatto uscire da questo incubo’.a ...

Advertising

Mediagol : Coronavirus, parla la dottoressa che ha curato Totti: 'Mi ha ringraziato, dopo qualche giorno mi è arrivato un pacc… - Annarel35865257 : RT @TarroGiulio: Coronavirus: positivi anche vaccinati, parola al virologo prof. Giulio Tarro - - LunaRossa2019 : RT @TarroGiulio: Coronavirus: positivi anche vaccinati, parola al virologo prof. Giulio Tarro - - CettinaCaminiti : RT @Davide38296157: Coronavirus: positivi anche vaccinati, parola al virologo prof. Giulio Tarro - iolanda_pitti : RT @Davide38296157: Coronavirus: positivi anche vaccinati, parola al virologo prof. Giulio Tarro -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla

Mediagol.it

...che nei prossimi dieci anni avranno una crescita non indifferente? La pandemia di, ha ...e analisti e collaudatori di controllo di qualità dei software si confermano in pole quando si...Italia Sì, Mara Venier sconvolta e in lacrime:, il crollo quandodi PlatinetteSempre più studi suggeriscono che il rischio di contagio da coronavirus tramite le superfici è basso rispetto a quello per via aerea ...Francesco Totti con il Covid: "Polmonite bilaterale e febbre a 40 gradi. Ecco come lo abbiamo fatto guarire", le parole del medico che l'ha curato Era stato lo stesso Francesco Totti a raccontare su I ...