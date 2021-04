Coronavirus, nuovo record di casi in India. Italia, i colori delle Regioni dal 26 aprile. Usa, via libera alla somministrazione di Johnson and Johnson – LIVE (Di sabato 24 aprile 2021) allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.03 – Usa, riprende la somministrazione del vaccino Johnson and Johnson 10.05 – Covid, dramma in India: quasi un milione di casi in tre giorni. In crisi anche il sistema funerario, corpi cremati nei parcheggi 21.00 – L’indice Rt nazionale in calo: il punto Regione per Regione Coronavirus20.35 – Coronavirus, i colori delle Regioni dal 26 aprile Saluto con ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021)rmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.03 – Usa, riprende ladel vaccinoand10.05 – Covid, dramma in: quasi un milione diin tre giorni. In crisi anche il sistema funerario, corpi cremati nei parcheggi 21.00 – L’indice Rt nazionale in calo: il punto Regione per Regione20.35 –, idal 26Saluto con ...

