Coronavirus, nuovo record di casi in India. Italia, i colori delle Regioni dal 26 aprile – LIVE (Di sabato 24 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.05 – Covid, dramma in India: quasi un milione di casi in tre giorni. In crisi anche il sistema funerario, corpi cremati nei parcheggi 21.00 – L’indice Rt nazionale in calo: il punto Regione per Regione Coronavirus20.35 – Coronavirus, i colori delle Regioni dal 26 aprile Saluto con il gomito Coronavirus20.00 – Riaperture, Rezza: “Possibile aumento dei casi. Non è un liberi tutti” Coronavirus18.13 – ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.05 – Covid, dramma in: quasi un milione diin tre giorni. In crisi anche il sistema funerario, corpi cremati nei parcheggi 21.00 – L’indice Rt nazionale in calo: il punto Regione per Regione20.35 –, idal 26Saluto con il gomito20.00 – Riaperture, Rezza: “Possibile aumento dei. Non è un liberi tutti”18.13 – ...

Advertising

Adnkronos : Coronavirus #India, la pandemia corre: quasi un milione di casi in 3 giorni. - news_rimini : Coronavirus San Marino: vaccini fanno crollare la curva contagi, un solo nuovo caso - Repubblica San Marino - Attua… - News24Italy : #Coronavirus, Zaia: «Spero vivamente che il nuovo decreto sia poi seguito più avanti da uno correttivo» - tuttoggi : Come annunciato dalla direzione generale dell'Azienda Usl Umbria 2 sabato prossimo, 24 aprile, apre il nuovo punto… - PagellaPolitica : ??Nella #newsletter di @PagellaPolitica ?? ? #Coprifuoco: quanto è utile per limitare i contagi da nuovo… -