Coronavirus, la nuova ordinanza di Speranza: la mappa dell'Italia dal 26 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Coronavirus, l'ordinanza di Speranza di venerdì 23 aprile. Ritorna la zona gialla dopo oltre un mese. ROMA – Coronavirus, l'ordinanza di Speranza di venerdì 23 aprile. Il ministro della Salute ha firmato il provvedimento per l'assegnamento dei colori alle regioni dopo l'ultimo monitoraggio. A differenza di quanto successo in passato, il titolare del Dicastero di via Giorgio Ribotta ha dovuto mettere nero su bianco le misure per ogni regione vista l'entrata in vigore del nuovo decreto. Il provvedimento è stato firmato per le prossime due settimane, ma la Sardegna e la Calabria potrebbero passare in zona arancione e gialla già dal 3 maggio. Da valutare anche la posizione di Puglia e Valle d'Aosta, molto dipenderà dai numeri che si registreranno nel ...

