Coronavirus Italia | il bollettino del 24 aprile | 13 817 nuovi casi | 322 i morti

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817registrati nelle ultime 24 ore in.320.780 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore. In calo il tasso di positività al 4,3%, a dispetto del 4,7% di ieri.In totale idall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587). 2.894 i pazienti ricoveri in terapia intensiva, in calo di 85 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 143 (ieri 153).

In Italia, l'impegno di Emergency nella lotta al coronavirus "continua con i poliambulatori, nelle strutture fisse e mobili, "tra cui quello di Polistena in Calabria" ma anche "dando risposte alla ...