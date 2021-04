Coronavirus in Toscana: 26 morti, oggi 24 aprile. E 886 nuovi contagi. Ma è caos vaccini (Di sabato 24 aprile 2021) Persiste il caos vaccini, in Toscana: gli over 80 non hanno ancora completato le dosi e gli over 70 si considerano beffati per le corse alla prenotazione, con i canali chiusi dopo appena 20 minuti. E le morti non si fermano: 26 quelle registrate oggi, 24 aprile 2021 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) Persiste il, in: gli over 80 non hanno ancora completato le dosi e gli over 70 si considerano beffati per le corse alla prenotazione, con i canali chiusi dopo appena 20 minuti. E lenon si fermano: 26 quelle registrate, 242021 L'articolo proviene da Firenze Post.

