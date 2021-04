Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 aprile: 13.817 nuovi casi, i morti sono 322 (Di sabato 24 aprile 2021) sono 13.817 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 14.761), a fronte di 320.780 tamponi giornalieri effettuati (ieri 315.700). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,3% (ieri 4,67%). sono 322 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 2.894 (-85), con 143 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 aprile sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021)13.817 icontagi di Covid-19 in(ieri 14.761), a fronte di 320.780 tamponi giornalieri effettuati (ieri 315.700). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,3% (ieri 4,67%).322 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive2.894 (-85), con 143ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Advertising

Virus1979C : Il bollettino diramato dal ministero della Sanità registra 13.817 nuovi casi e 322 morti da #coronavirus in Italia… - robkapfas : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, percentuale di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Regione con percentuale… - PaoloTurci : Questi dai sono impossibili qui c'è l'idea di fregar i e farci stare sempre chiusi. - Mauro73432329 : - AnnamariaBosia : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 24 aprile -