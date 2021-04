Coronavirus, in India quasi un milione di contagi in tre giorni (Di sabato 24 aprile 2021) In India è sempre più preoccupante la crescita di casi di contagio da Coronavirus: quasi un milione in tre giorni, quelli registrati mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) Inè sempre più preoccupante la crescita di casi dio daunin tre, quelli registrati mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus, in India quasi un milione di contagi in tre giorni In India è sempre più preoccupante la crescita di casi di contagio da coronavirus: quasi un milione in tre giorni, quelli registrati mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali sopraffatti.

