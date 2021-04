Coronavirus, in India il tasso d’infezione più alto del mondo: costretti a cremare i cadaveri per strada. L’Austria riapre a maggio bar e teatri senza coprifuoco (Di sabato 24 aprile 2021) India EPA/PIYAL ADHIKARY I parenti di una vittima del Covid-19 attendono di ricevere il corpo dall’ospedale di Kolkata, nell’Est dell’IndiaIndia al collasso per l’epidemia di Coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo il Paese ha riportato il bilancio quotidiano di contagi più alto del mondo: 332.730 casi nelle ultime 24 ore, 314.835 nella giornata di giovedì. Anche il numero dei decessi è balzato a un record di 2.263, in un contesto di ospedali strapieni e a corto di ossigeno. New Delhi ha segnalato più di 26 mila nuovi casi e 306 decessi, circa un morto ogni cinque minuti, l’andamento più rapido dall’inizio della pandemia. Crematori e cimiteri sono ormai a corto di spazio e i parenti delle vittime stanno ricorrendo a strutture improvvisate per organizzare sepolture di massa ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021)EPA/PIYAL ADHIKARY I parenti di una vittima del Covid-19 attendono di ricevere il corpo dall’ospedale di Kolkata, nell’Est dell’al collasso per l’epidemia di. Per il secondo giorno consecutivo il Paese ha riportato il bilancio quotidiano di contagi piùdel: 332.730 casi nelle ultime 24 ore, 314.835 nella giornata di giovedì. Anche il numero dei decessi è balzato a un record di 2.263, in un contesto di ospedali strapieni e a corto di ossigeno. New Delhi ha segnalato più di 26 mila nuovi casi e 306 decessi, circa un morto ogni cinque minuti, l’andamento più rapido dall’inizio della pandemia. Crematori e cimiteri sono ormai a corto di spazio e i parenti delle vittime stanno ricorrendo a strutture improvvisate per organizzare sepolture di massa ...

