Coronavirus | il bollettino di oggi 24 aprile | nuovi casi e morti | i dati Covid regione per regione

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Roma i nuovi contagi sono a quota 600. Diretta - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 24 aprile - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #24aprile #Coronavirus #COVID19 - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #coronavirus #Veneto: i dati di sabato 24 aprile 2021 #ioseguotgr @TgrRai -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

... Puglia e Veneto, Toscana e Campania, Puglia e Fvg: dati da zona gialla, zona arancione e zona rossa I dati di oggi, 24 aprile, con news sulregione per regione in Italia. Il...Ecco ildell'emergenzadel Veneto aggiornato a sabato 24 aprile 2021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, uno dei territori più colpiti in ...I dati di oggi, 24 aprile, con news sul coronavirus regione per regione in Italia. Il bollettino della Protezione Civile con le ultime notizie dalle città – Roma, Milano, Napoli- e in generale dalle ...42 nuovi contagi e due morti - Salgono ancora i guariti. Coronavirus - Il bollettino della Asl - Le vittime sono un 82enne di Vetralla e una 76enne di Tarquinia - 46 i negativizzati ...