Coronavirus, i dati del bollettino al 24 Aprile 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Diramati come di consueto dal Ministero della Salute, i dati relativi all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia Il Ministero della Salute ha diramato questo pomeriggio, come di consueto, il bollettino dati relativo all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Su 320.780 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore, 13.817 sono risultati positivi. Il tasso di positività perde dunque circa mezzo punto percentuale e scende al 4,3%. Giù anche i numeri delle terapie intensive (-85 rispetto al bollettino di ieri) e dei ricoveri ordinari (-469 su base giornaliera). 322 risultano oggi le persone decedute, mentre sono 17.587 quelle che hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19. Per quel che concerne infine la campagna vaccinale, ad oggi sono state ...

