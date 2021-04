Coronavirus, 322 morti e 143 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 4,3% (Di sabato 24 aprile 2021) Il bollettino del 24 aprile scende il numero dei decessi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sono 322 le vittime segnalate nell’ultima giornata, contro le 342 di ieri, 23 aprile. Diminuisce anche il numero dei nuovi positivi: 13.817 nelle ultime 24 ore, ieri 14.761, 16.323 due giorni fa. Per un totale di contagiati dall’inizio del monitoraggio pari a 3.949.517. La situazione negli ospedali scende la pressione nelle strutture sanitarie: sono 20.971 i pazienti ricoverati in area medica (ieri 21.440). Cala anche il dato degli ingressi in terapia intensiva: oggi 143 (153 ieri), per un ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Il bollettino del 24 aprileil numero dei decessi daregistrati in Italia24 ore. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sono 322 le vittime segnalate nell’ultima giornata, contro le 342 di ieri, 23 aprile. Diminuisce anche il numero dei nuovi positivi: 13.81724 ore, ieri 14.761, 16.323 due giorni fa. Per un totale di contagiati dall’inizio del monitoraggio pari a 3.949.517. La situazione negli ospedalila pressionestrutture sanitarie: sono 20.971 i pazienti ricoverati in area medica (ieri 21.440). Cala anche il dato degliin: oggi 143 (153 ieri), per un ...

Advertising

sportface2016 : In #Italia oggi: 13.817 nuovi contagi, 322 morti, 17.587 guariti, 174.255 tamponi molecolari, 2.894 (-85) in terap… - ASnulitel : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 aprile: 13.817 nuovi casi, i morti sono 322 - Corriere : Il bollettino: 13.817 nuovi contagi e 322 morti. Il tasso di positività è al 4,3% - LietellalietaM : RT @Newsinunclick: #Coronavirus, 13.817 nuovi casi e 322 vittime nelle ultime 24 ore #rischioragionato oppure #criminali'? #lockdown - Newsinunclick : #Coronavirus, 13.817 nuovi casi e 322 vittime nelle ultime 24 ore #rischioragionato oppure #criminali'? #lockdown -