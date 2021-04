Coronavirus: 125 i positivi al Covid a Milazzo, 14 in meno rispetto a ieri (Di sabato 24 aprile 2021) Sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’Asp al sindaco di Milazzo il report aggiornato a questa mattina registra 125 contagiati Netta riduzione di positivi al Covid a Milazzo. Sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’Asp al sindaco di Milazzo il report aggiornato a questa mattina registra infatti 125 contagiati, ben 14 in meno rispetto al dato di ieri. Numeri confortanti, visto che nel corso dell’intera settimana che sta per concludersi il trend è stato sempre in diminuzione. Pur tuttavia, come ribadito dal sindaco Midili non devono indurre ad allentare il livello di attenzione e il rispetto delle disposizioni finalizzate ad evitare la diffusione del contagio. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’Asp al sindaco diil report aggiornato a questa mattina registra 125 contagiati Netta riduzione dial. Sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’Asp al sindaco diil report aggiornato a questa mattina registra infatti 125 contagiati, ben 14 inal dato di. Numeri confortanti, visto che nel corso dell’intera settimana che sta per concludersi il trend è stato sempre in diminuzione. Pur tuttavia, come ribadito dal sindaco Midili non devono indurre ad allentare il livello di attenzione e ildelle disposizioni finalizzate ad evitare la diffusione del contagio. L'articolo proviene da City Roma News.

