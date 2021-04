Corona virus: Italia, 461448 attualmente positivi a test (-4095 in un giorno) con 119021 decessi (322) e 3369048 guariti (17587). Totale di 3949517 casi (13817) Dati della protezione civile: effettuati 320780 tamponi (Di sabato 24 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 461448 attualmente positivi a test (-4095 in un giorno) con 119021 decessi (322) e 3369048 guariti (17587). Totale di 3949517 casi (13817) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 320780 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 24 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(322) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

Mohamme33573867 : @ReallySwara Aur in dono k dimag me corona se b bada virus ?? hai. ???????? - cbp3MC98AkqF0gM : RT @nononov313: @EBragotto Il virus Corona è difficile ma per favore fai del tuo meglio. Converge sempre. Non c'è notte dell'alba. https://… - Antonio98854326 : @fanpage Ma perché voi siete in contatto con il Corona virus ? - massimick1971 : @NiccoloZancan La stessa indifferenza per i morti da corona virus. Ognuno per sé Dio per tutti. - fillingdegap : @NicolaPelleg89 @Alfdoc2 @Gilgamesh__Fate @borghi_claudio @gipontrelli Certo certo e infatti ...... -