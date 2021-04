Coprifuoco Italia, Salvini lancia il sito per dire ‘no’ (Di sabato 24 aprile 2021) Coprifuoco Italia, Salvini in una diretta social lancia un sito per combattere “questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile: parliamo di libertà”. “legaonline.it/noCoprifuoco, questo l’indirizzo, in meno di un’ora ha già ”oltre tremila adesioni”. ‘Almeno in quelle città dove la situazione è sotto controllo, diciamo no Coprifuoco, no vincoli, no chiusure, no restrizioni. Nome, cognome e un click per dire no al Coprifuoco”, spiega il leader della Lega. “Il Coprifuoco fino a luglio non ha nessun senso, nemmeno fino a maggio”, se sul sito alla fine ”saremo un milione” possiamo essere “liberi”, dice Salvini. “E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021)in unatta socialunper combattere “questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile: parliamo di libertà”. “legaonline.it/no, questo l’indirizzo, in meno di un’ora ha già ”oltre tremila adesioni”. ‘Almeno in quelle città dove la situazione è sotto controllo, diciamo no, no vincoli, no chiusure, no restrizioni. Nome, cognome e un click perno al”, spiega il leader della Lega. “Ilfino a luglio non ha nessun senso, nemmeno fino a maggio”, se sulalla fine ”saremo un milione” possiamo essere “liberi”, dice. “E’ ...

