Coprifuoco | dal Salento l' appello a Draghi | Senza movida estiva qui molte aziende chiuderanno

Advertising

borghi_claudio : SEMPRE PEGGIO. A quanto pare il Quirinale ha fatto cancellare dal testo definitivo del decreto il termine del copri… - matteosalvinimi : Folle mettere a rischio la stagione estiva dell’Arena di #Verona, impossibile da pianificare con il coprifuoco alle… - Giorgiolaporta : Se dal 26 si riapre non lo si deve a chi da sinistra vedeva tutto rosso. C’è qualcuno che si è battuto con i… - loren_ch : RT @987mies: Grazie al Migliore, ci apprestiamo a vivere il primo 25 aprile sotto coprifuoco dal 1944. Gli antifà che dicono? - IlGrandinato : @IlariaBifarini Iniziamo a impugnare tt le sanzioni event. comminate x violaz di norme INCOSTITUZIONALI (es. Coprif… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco dal

Il..." Romano Prodi ha sottolineato che Draghi ha molte più riserve a differenza dei ... 'IO AL QUIRINALE? NON HO L'ETÀ' Dopo aver rimarcato di non vedere un cambiamento drammatico...... questo sì, però non sappiamo ancora, ad esempio, se ci sarà il'. Nella Capitale il teatro di Roma riaprirà l'Argentina3 maggio con 'La Metamorfosi', con la regia di Giorgio Barberio ...Tra coprifuoco, restrizioni della libertà e chiusura forzata delle attività, dopo un anno e mezzo la democrazia del nostro Paese sembra in fin di vita.Le saracinesche dei ristoranti che erano abbassate da tempo - «Mi sembra di non lavorare da un secolo», dice uno chef - vengono rialzate insieme all’emergere di vari dubbi: «Ma già dal prossimo week ...