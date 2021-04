Coprifuoco alle 22, De Luca: 'Ristoranti aperti fino alle 23 e rientro a casa dei clienti con lo scontrino della cena' (Di sabato 24 aprile 2021) Ristoranti aperti fino alle 23, con la possibilità di rientro a casa per i clienti dopo l'orario del Coprifuoco (che resterebbe alle 22) esibendo lo scontrino della consumazione della cena. Nei giorni ... Leggi su leggo (Di sabato 24 aprile 2021)23, con la possibilità diper idopo l'orario del(che resterebbe22) esibendo loconsumazione. Nei giorni ...

AnnalisaChirico : Sul coprifuoco alle 22 il Cts chiarisce di non esser stato consultato.Non c’è base scientifica, solo la bandierina… - VittorioSgarbi : Non ha alcun senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5! - matteosalvinimi : Il Decreto era immodificabile per pranzare al chiuso e per togliere il #coprifuoco alle 22, ma è stato ritoccato pe… - emanuela_alviti : RT @Lucyaglam: Il #coprifuoco in estate fino alle 22 , significa limitazione sadica della libertà e uccisione definitiva delll' economia… - Giuggio72684862 : RT @SardegnaG: 130 affogati nel Mediterraneo in un giorno. L'italiano medio: vogliamo il coprifuoco alle 23 non alle 22! -