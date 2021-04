Convocati Roma per il Cagliari: quattro recuperati (Di sabato 24 aprile 2021) Convocati Roma: quattro giocatori recuperano per la sfida con il Cagliari, sono invece tre gli indisponibili Sono 24 i giocatori Convocati da Fonseca per la sfida in programma domani contro il Cagliari: assenti Pedro, Calafiori e Mirante mentre tornato nella lista Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy. Ecco la lista completa: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Fuzato.Difensori: Juan Jesus, Smalling, Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021)giocatori recuperano per la sfida con il, sono invece tre gli indisponibili Sono 24 i giocatorida Fonseca per la sfida in programma domani contro il: assenti Pedro, Calafiori e Mirante mentre tornato nella lista Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy. Ecco la lista completa: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Fuzato.Difensori: Juan Jesus, Smalling, Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy. L'articolo proviene da Calcio News 24.

