Convocati Atalanta per il Bologna: due assenti, c'è Hateboer

Convocati Atalanta: le scelte del tecnico Gasperini in vista del match di Serie A contro il Bologna. Assenti Gosens e Ruggeri, c'è Hateboer. 

L'elenco completo dell'Atalanta: 
Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. 
Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Caldara, Romero, Djimsiti, Sutalo, Hateboer 
Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina, Kovalenko 
Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

