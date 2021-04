Control | il publisher 505 Games rimuove DLC e Season Pass da Steam | resta solo la Ultimate Edition

(Di sabato 24 aprile 2021) Il505ha recentemente rimosso dala possibilità di acquistare la versione base di, il suoe i due DLC pubblicati fino ad oggi, lasciando intattala pagina d'acquisto della, come svelato daDB. Questo significa che non potete più acquistare il gioco vanilla e arricchirlo in seguito con l'acquisto delle espansioni, ma potete portarvi a casail pacchetto completo. Da un certo punto di vista, non dovrebbe essere un problema: ladiè prezzata di base a 39.99€, meno di un normale titolo a prezzo pieno, quindi la spesa è decisamente più contenuta. D'altro ...

