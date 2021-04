Conte “Futuro? Non abbiamo ancora vinto | pensiamo al presente”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “In questo momento c’è poco da dire airagazzi,fatto un percorso straordinario al di sopra diqualsiasi aspettativa, sanno che manca l’ultimo step perraggiungere qualcosa di inimmaginabile in due anni, ma vedo ilgruppo tranquillo”. Alla vigilia della sfida contro il Verona, Antoniosi è mostrato chiaro, deciso e concentrato a raggiungere il prima possibile l’obiettivo scudetto. “il focus giusto, siamo concentrati e determinati. Il Verona è una squadra tosta e dovremo fare attenzione. Ci aspetta una gara dura e tosta contro una squadra che sta facendo benissimo. E’ incappata in una serie di risultati negativi ma non meritava gli ultimi risultati ed è allenata da un bravissimo allenatore che fa le fortune dei club dove va perchè porta al miglioramento dei calciatori. Non posso far altro che ...