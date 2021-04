Conferenza stampa Pirlo: «Vi spiego la rabbia di Ronaldo. Su Dybala…» (Di sabato 24 aprile 2021) Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero. PARTITA – «Della Juve mi convince lo spirito che abbiamo in ogni calciatore. Abbiamo in testa l’obiettivo Champions. Andiamo avanti con forza per raggiungere questa cosa così importante. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma ricordiamo l’andata, la nostra prima sconfitta. Abbiamo spirito di rivalsa contro una squadra che è un’avversaria storia. Speriamo di fare una bella partita e il risultato». DYBALA – «Sta molto meglio, più passano le partite più mette minuti nelle gambe. Anche col Parma ha finito la partita la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Andreaha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni Andreaha parlato inalla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero. PARTITA – «Della Juve mi convince lo spirito che abbiamo in ogni calciatore. Abbiamo in testa l’obiettivo Champions. Andiamo avanti con forza per raggiungere questa cosa così importante. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma ricordiamo l’andata, la nostra prima sconfitta. Abbiamo spirito di rivalsa contro una squadra che è un’avversaria storia. Speriamo di fare una bella partita e il risultato». DYBALA – «Sta molto meglio, più passano le partite più mette minuti nelle gambe. Anche col Parma ha finito la partita la ...

