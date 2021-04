Conferenza stampa Pirlo: “Chiesa ko. Ecco chi giocherà domani” (Di sabato 24 aprile 2021) Conferenza stampa Pirlo – La Juventus dopo la partita sofferta ma vinta contro il Parma, vola a Firenze, trasferta da non sottovalutare per i bianconeri di Pirlo. Domenica alle 15.00 va in scena Fiorentina-Juventus. La Juve deve continuare a macinare punti per non rimanere fuori dalla prossima Champions League. Pirlo ha parlato in Conferenza stampa, svelando gli ultimi dubbi di formazione. Ecco di seguito le sue parole. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico SQUADRA – “Mi convince lo spirito che vedo in ogni giocatore ora, abbiamo in testa solo la Champions League, quello è il nostro obiettivo e vogliamo arrivarci”. DYBALA – “Sta molto meglio, più gioca e meglio sta, si è visto anche l’altra ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 aprile 2021)– La Juventus dopo la partita sofferta ma vinta contro il Parma, vola a Firenze, trasferta da non sottovalutare per i bianconeri di. Domenica alle 15.00 va in scena Fiorentina-Juventus. La Juve deve continuare a macinare punti per non rimanere fuori dalla prossima Champions League.ha parlato in, svelando gli ultimi dubbi di formazione.di seguito le sue parole., le parole del tecnico SQUADRA – “Mi convince lo spirito che vedo in ogni giocatore ora, abbiamo in testa solo la Champions League, quello è il nostro obiettivo e vogliamo arrivarci”. DYBALA – “Sta molto meglio, più gioca e meglio sta, si è visto anche l’altra ...

Advertising

SkyTG24 : In #Francia il #coprifuoco resta alle 19 'fino a nuovo ordine'. Lo ha confermato il premier francese Jean Castex in… - Agenzia_Ansa : L'Ema ha raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose del vaccino di AstraZeneca tra 4 e 12 settiman… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! ?? LIVE su @JuventusTV ?? #FiorentinaJuve - Barbynerazzurra : 14:30 conferenza stampa del comandante ??????? - Paolo68433170 : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! ?? LIVE su @JuventusTV ?? #FiorentinaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Calciomercato Verona, Juric: 'Barak, Magnani e Ceccherini nostri. Su Dimarco...' Commenta per primo Ivan Juric , allenatore del Verona , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l' Inter : 'Barak è comprato, Magnani è comprato, Ceccherini è comprato. Sono tutti obblighi e sono nostri giocatori. Sugli altri, come Colley, ...

Conferenza stampa Mihajlovic: "Atalanta come dal dentista? Io mi addormentavo" Sinisa Mihajlovic presenta la sfida contro l'Atalanta: ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna alla vigilia Sinisa Mihajlovic interviene in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta - Bologna. Le sue parole. INCONTRO CON SAPUTO - "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Il Presidente è ambizioso quanto lo ...

Palermo-Cavese: domani Filippi in conferenza stampa Filippi TifosiPalermo Atalanta-Bologna, Mihajlovic: “Ho due anni di contratto e sto bene qua” Sinisa Mihajlovic ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bologna, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “Sfidare l’Atalanta è come andare dal dentista? Io ...

Conferenza stampa Pirlo: “Chiesa ko. Ecco chi giocherà domani” CONFERENZA STAMPA PIRLO - La Juventus dopo la partita sofferta ma vinta contro il Parma, vola a Firenze, trasferta da non sottovalutare per ...

Commenta per primo Ivan Juric , allenatore del Verona , parla inalla vigilia della sfida contro l' Inter : 'Barak è comprato, Magnani è comprato, Ceccherini è comprato. Sono tutti obblighi e sono nostri giocatori. Sugli altri, come Colley, ...Sinisa Mihajlovic presenta la sfida contro l'Atalanta: ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna alla vigilia Sinisa Mihajlovic interviene inalla vigilia di Atalanta - Bologna. Le sue parole. INCONTRO CON SAPUTO - "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Il Presidente è ambizioso quanto lo ...Sinisa Mihajlovic ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bologna, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “Sfidare l’Atalanta è come andare dal dentista? Io ...CONFERENZA STAMPA PIRLO - La Juventus dopo la partita sofferta ma vinta contro il Parma, vola a Firenze, trasferta da non sottovalutare per ...