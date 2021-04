Conferenza stampa Gasperini | «Puntiamo al secondo posto»

(Di sabato 24 aprile 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, parla inalla vigilia della gara contro il Bologna: le sue parole Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Bologna. Le sue parole. PUNTI PERSI – «Parliamo dei 65 punti che abbiamo fatto e non dei sei persi. Questi discorsi possono essere fatti per tutte le squadre. Ho dormito? Assolutamente sì, ci sono dei temi su cui possiamo essere soddisfatti. Siamo usciti con due ottime prestazioni, con la Juve abbiamo raccolto di più, ma siamo molto soddisfatti. Adesso mancano due giornate, dobbiamo puntare al. Se vinciamo gli altri non possono raggiungerci, dobbiamo farlo per toglierci tutte le preoccupazioni. Non so ...

Advertising

SkyTG24 : In #Francia il #coprifuoco resta alle 19 'fino a nuovo ordine'. Lo ha confermato il premier francese Jean Castex in… - Agenzia_Ansa : L'Ema ha raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose del vaccino di AstraZeneca tra 4 e 12 settiman… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! ?? LIVE su @JuventusTV ?? #FiorentinaJuve - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: Termina qui la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official. Report fra poco, su - Ftbnews24 : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaBologna ?? Coach Gasperini’s press conferen… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

TifosiPalermo

Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, inalla vigilia della partita con la Fiorentina, in merito a possibili sanzioni da parte della Uefa dopo la vicenda Superlega. ...'Dybala sta molto meglio, oggi valuteremo le sue condizioni. Con Ronaldo ho un rapporto splendido, vuole sempre far bene'. Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, inalla vigilia della partita con la Fiorentina a proposito dei due attaccanti. 'Più passano le partite, mette minuti nelle gambe e più Paulo sta meglio - ha sottolineato il tecnico ...L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo parlerà alle 12:30 in conferenza stampa in vista della partita di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Una sfida fondamentale per i bianconeri, che devono p ...E’ un giorno importantissimo, storico, sia per Avellino che per l’Us Avellino 1912. E’ stato presentato questa mattina il progetto per il nuovo stadio biancoverde presso la Sala Consiliare a Palazzo d ...