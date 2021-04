Conferenza stampa Fonseca: «Tornano gli infortunati. Il Cagliari…» (Di sabato 24 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. infortunati – «Stanno bene, si sono allenati con la squadra e saranno tutti convocati. Vedremo chi giocherà, è una cosa che valuteremo ma sono soddisfatto di averli a disposizione». CAMPIONATO – «Devo confessare che è difficile gestire tante partite quando non si hanno tutti i giocatori a disposizione. Devo dire che quando giochiamo tutti ogni tre giorni all’inizio della stagione è una cosa, a fine stagione è diverso a causa della stanchezza. Non succede solo alla Roma che sta andando avanti in Europa League, guardiamo anche gli esempi di Villareal e Arsenal, è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Paulo, tecnico della Roma, parla inalla vigilia della gara contro il Cagliari Paulo, tecnico della Roma, parla inalla vigilia della gara contro il Cagliari.– «Stanno bene, si sono allenati con la squadra e saranno tutti convocati. Vedremo chi giocherà, è una cosa che valuteremo ma sono soddisfatto di averli a disposizione». CAMPIONATO – «Devo confessare che è difficile gestire tante partite quando non si hanno tutti i giocatori a disposizione. Devo dire che quando giochiamo tutti ogni tre giorni all’inizio della stagione è una cosa, a fine stagione è diverso a causa della stanchezza. Non succede solo alla Roma che sta andando avanti in Europa League, guardiamo anche gli esempi di Villareal e Arsenal, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Inter, Conte: 'Grande percorso. Zhang? Non mi interessa' MILANO - L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Verona di Juric. "Ci aspetta una gara dura, tosta, contro una squadra che sta facendo molto bene in campionato, è incappata in qualche ...

Inter: Conte, futuro? Sono concentrato sul presente Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Hellas Verona. "Ci sono stati contatti con Zhang in questi mesi? Lo dico educatamente, non mi ...

Palermo-Cavese: domani Filippi in conferenza stampa Filippi TifosiPalermo Fonseca: "I recuperati saranno convocati. Concentrati sul campionato" Alla vigilia della gara contro il Cagliari Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Domani i giallorossi affronteranno i rossoblù in trasferta ...

Bologna, Mihajlovic sul futuro: "Offerta da una grande? Ecco cosa farei..." Domani sera l'Atalanta ospiterà il Bologna al Gewiss Stadium. In conferenza stampa il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic ha parlato non soltanto della partita di Bergamo, ma ...

