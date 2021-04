“Con le riaperture fino a 600 morti al giorni”: le dichiarazioni di Crisanti (Di sabato 24 aprile 2021) Il 26 Aprile è ormai la data delle riaperture. Se qualcuno è entusiasta di queste nuove disposizioni, molti sono coloro che non approvano la decisione presa dal Governo Draghi. Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia dell’università di Padova, è uno di questi. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione da lunedì 26 aprile 2021: cosa riapre e cosa cambia per spostamenti e coprifuoco Le parole di Crisanti Il direttore ha infatti dichiarato che “se noi continuassimo a stare nella situazione attuale in un mese il numero dei casi diminuirebbe a poche migliaia e avremmo una drastica riduzione dei morti, poche decine. Con le riaperture c’è la possibilità che il numero dei morti aumenti, arrivando anche a 500-600 al giorno (…) quando si tolgono le restrizioni le misure di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Il 26 Aprile è ormai la data delle. Se qualcuno è entusiasta di queste nuove disposizioni, molti sono coloro che non approvano la decisione presa dal Governo Draghi. Andrea, direttore di microbiologia e virologia dell’università di Padova, è uno di questi. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione da lunedì 26 aprile 2021: cosa riapre e cosa cambia per spostamenti e coprifuoco Le parole diIl direttore ha infatti dichiarato che “se noi continuassimo a stare nella situazione attuale in un mese il numero dei casi diminuirebbe a poche migliaia e avremmo una drastica riduzione dei, poche decine. Con lec’è la possibilità che il numero deiaumenti, arrivando anche a 500-600 al giorno (…) quando si tolgono le restrizioni le misure di ...

Advertising

Adnkronos : #Riaperture, Crisanti: 'Da lunedì non andrò al #ristorante, darò il buon esempio'. - marcodimaio : IN DIRETTA | Covid, vaccini, riaperture: ne parliamo con i prof. Vicini e Ercolani - RaiNews : 'Riaperture graduali non vanno intese come liberi tutti. Su pass vaccinale serviva confronto scientifico più dettag… - AskNezka : RT @Contrappuntinfo: Con le riaperture si torna a respirare #cultura. Lunedì 26 aprile Contrappunti sarà alla Centrale Montemartini per la… - CorriereCitta : “Con le riaperture fino a 600 morti al giorni”: le dichiarazioni di Crisanti -

Ultime Notizie dalla rete : Con riaperture Matrimoni e battesimi: cosa cambia dal 26 aprile Da lunedì 26 aprile alcune attività ricominceranno a tirare un sospiro di sollievo grazie alle riaperture. Per esempio i ristoranti potranno riaprire sia a mezzogiorno che alla sera, con tavoli all'aperto, ma con il peso del lockdown che continuerà ad avere inizio alle 22. Maggio: mese di ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 24 APRILE/ Ministero Salute: +322 morti e 13.817 casi ... e ancora una volta è la Lombardia quella con più casi, ieri 2.403 contagiati ( qui il report completo ). CORONAVIRUS ITALIA: COSTA SULLE RIAPERTURE Intanto si avvicina inesorabilmente la data del 26 ...

Bonanni: «Con le riaperture le mascherine diventano ancora più cruciali» Corriere della Sera Zona Gialla, riaprono i musei in Campania: ecco le date dal Mann agli scavi E giallo fu. La Campania entra da lunedì nella fascia protettiva con meno restrizioni. Tra le riaperture più attese, certamente quelle dei musei, che per la ripartenza si stanno coordinando, con ...

Zona rossa: dal 26 aprile solo la Sardegna sarà rossa 96 del 22.04.2021, introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con ...

Da lunedì 26 aprile alcune attività ricominceranno a tirare un sospiro di sollievo grazie alle. Per esempio i ristoranti potranno riaprire sia a mezzogiorno che alla sera,tavoli all'aperto, mail peso del lockdown che continuerà ad avere inizio alle 22. Maggio: mese di ...... e ancora una volta è la Lombardia quellapiù casi, ieri 2.403 contagiati ( qui il report completo ). CORONAVIRUS ITALIA: COSTA SULLEIntanto si avvicina inesorabilmente la data del 26 ...E giallo fu. La Campania entra da lunedì nella fascia protettiva con meno restrizioni. Tra le riaperture più attese, certamente quelle dei musei, che per la ripartenza si stanno coordinando, con ...96 del 22.04.2021, introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con ...