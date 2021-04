Come si usano (e chi può usarli) i prodotti anti-acne tanto popolari ora (Di sabato 24 aprile 2021) Mai sentito parlare di Skinxiety? Riguarda le paranoie, da lockdown, nei confronti della pelle del viso. Un’ossessione estetica alla vista anche di un minuscolo difetto che potrebbe essere notato, per esempio, in una videoconferenza su Zoom. Nella quotidianità poi, complice la mascherina, non solo un brufoletto tira l’altro, ma molte persone si ritrovano a soffrire di maskne. Ed ecco che, sia nel caso di acne vulgaris – ovvero la comparsa di un solo brufolo, classificato come ostruzione di ghiandole sebacee – sia di sfoghi più importanti, il 2021 ha visto un picco nell’acquisto dei prodotti anti-spot. Molti li usano anche solo per curare una banale imperfezione localizzata. Rimedio giusto o sbagliato? L’acne, ricordiamolo, è una patologia della pelle che non si sviluppa solo durante l’adolescenza ma anche in età adulta, e per la quale è consigliato sempre un consulto dermatologico, soprattutto per trovare la cura giusta. Per assicurarvi di usare i prodotti giusti (e nelle quantità corrette) specie per sfoghi temporanei, abbiamo chiesto chiarimenti all’esperto.«L’acne si presenta con comparsa di imperfezioni, in soggetti con pelle grassa e con incremento della produzione di sebo. Con l’utilizzo prolungato della mascherina questo fenomeno è diventato più frequente, principalmente sulle zone di guance e mento – spiega Pietro Viggiano, national skincare talent Sephora – Le cause sono l’azione meccanica della mascherina sul viso, l’aumento della temperatura e l’umidità con conseguente proliferazione dei batteri. La soluzione principale è una skincare routine con prodotti specifici per fronteggiare questo inestetismo. In particolar modo, l’utilizzo degli antispot, a base di acido salicilico, e di prodotti lenitivi con ingredienti anti rossore e calmanti, con centella asiatica». Leggi su vanityfair (Di sabato 24 aprile 2021) Mai sentito parlare di Skinxiety? Riguarda le paranoie, da lockdown, nei confronti della pelle del viso. Un’ossessione estetica alla vista anche di un minuscolo difetto che potrebbe essere notato, per esempio, in una videoconferenza su Zoom. Nella quotidianità poi, complice la mascherina, non solo un brufoletto tira l’altro, ma molte persone si ritrovano a soffrire di maskne. Ed ecco che, sia nel caso di acne vulgaris – ovvero la comparsa di un solo brufolo, classificato come ostruzione di ghiandole sebacee – sia di sfoghi più importanti, il 2021 ha visto un picco nell’acquisto dei prodotti anti-spot. Molti li usano anche solo per curare una banale imperfezione localizzata. Rimedio giusto o sbagliato? L’acne, ricordiamolo, è una patologia della pelle che non si sviluppa solo durante l’adolescenza ma anche in età adulta, e per la quale è consigliato sempre un consulto dermatologico, soprattutto per trovare la cura giusta. Per assicurarvi di usare i prodotti giusti (e nelle quantità corrette) specie per sfoghi temporanei, abbiamo chiesto chiarimenti all’esperto.«L’acne si presenta con comparsa di imperfezioni, in soggetti con pelle grassa e con incremento della produzione di sebo. Con l’utilizzo prolungato della mascherina questo fenomeno è diventato più frequente, principalmente sulle zone di guance e mento – spiega Pietro Viggiano, national skincare talent Sephora – Le cause sono l’azione meccanica della mascherina sul viso, l’aumento della temperatura e l’umidità con conseguente proliferazione dei batteri. La soluzione principale è una skincare routine con prodotti specifici per fronteggiare questo inestetismo. In particolar modo, l’utilizzo degli antispot, a base di acido salicilico, e di prodotti lenitivi con ingredienti anti rossore e calmanti, con centella asiatica».

