"Come non mi succedeva da tempo": Eleonora Giorgi, il sorprendente racconto della notte successiva al vaccino AstraZeneca (Di sabato 24 aprile 2021) tempo di vaccino contro il coronavirus anche per Eleonora Giorgi, che ha raccontato su Instagram con un lungo video la sua esperienza col siero. L'attrice è stata vaccinata col tanto discusso AstraZeneca. A 67 anni, la madre di Paolo Ciavarro, ha così ricevuto la sua prima dose: la regione Lazio, infatti, è molto avanti nella campagna. Tanto che la Giorgi ha speso belle parole proprio per la Regione, che "si sta comportando in maniera eccellente, forse è la prima volta in vita mia che vado fiera del Lazio e della città di Roma", ha affermato. Dunque, su AstraZeneca, ha spiegato di non aver avuto alcun tipo di reazione o effetto collaterale: "Sono stata benissimo, quella notte ho dormito Come non dormivo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021)dicontro il coronavirus anche per, che ha raccontato su Instagram con un lungo video la sua esperienza col siero. L'attrice è stata vaccinata col tanto discusso. A 67 anni, la madre di Paolo Ciavarro, ha così ricevuto la sua prima dose: la regione Lazio, infatti, è molto avanti nella campagna. Tanto che laha speso belle parole proprio per la Regione, che "si sta comportando in maniera eccellente, forse è la prima volta in vita mia che vado fiera del Lazio ecittà di Roma", ha affermato. Dunque, su, ha spiegato di non aver avuto alcun tipo di reazione o effetto collaterale: "Sono stata benissimo, quellaho dormitonon dormivo da ...

