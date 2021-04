Come finirà il giudizio della “cassazione” di Facebook su Trump (Di sabato 24 aprile 2021) Nel 2019, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg annunciò la creazione di un consiglio indipendente composto da circa 40 persone, con lo scopo di supervisionare le scelte e le controversie tra la società e gli utenti. Questo consiglio è una specie di “cassazione di Facebook” che non ha mai dovuto prendere decisioni game-changing fino al 6 gennaio 2021. Dopo l’insurrezione al Campidoglio USA, sia Twitter che Facebook hanno bloccato l’account ufficiale del Presidente Trump, annunciando che i contenuti pubblicati quel giorno non erano in linea con le loro policy. Il Trump-ban di Facebook è stato fortemente criticato dai conservatori repubblicani, dai follower del presidente e anche da qualche leader mondiale – Come il Presidente Bolsonaro e la Cancelliera ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Nel 2019, il CEO diMark Zuckerberg annunciò la creazione di un consiglio indipendente composto da circa 40 persone, con lo scopo di supervisionare le scelte e le controversie tra la società e gli utenti. Questo consiglio è una specie di “di” che non ha mai dovuto prendere decisioni game-changing fino al 6 gennaio 2021. Dopo l’insurrezione al Campidoglio USA, sia Twitter chehanno bloccato l’account ufficiale del Presidente, annunciando che i contenuti pubblicati quel giorno non erano in linea con le loro policy. Il-ban diè stato fortemente criticato dai conservatori repubblicani, dai follower del presidente e anche da qualche leader mondiale –il Presidente Bolsonaro e la Cancelliera ...

