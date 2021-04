Colori delle regioni: cosa cambia da lunedì 26 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) lunedì 26 aprile sarà il giorno in cui entrerà in vigore il nuovo decreto. Sarà un giorno in cui si assisterà all'inizio di un processo di aperture graduali. lunedì è, però, anche la data in cui si avrà, in qualche caso, una variazione del colore delle regioni. Per capire cosa cambia a partire dal 26 aprile, per effetto del nuovo decreto del governo Draghi, è bene chiarire alcuni punti. Colori regioni dal 26 aprile Il primo dato da puntualizzare è che la riaperture previste restano sempre basate su quella che è la situazione epidemiologica di ciascun territorio. Il nuovo decreto mantiene, infatti, la divisione del territorio in base al livello di rischio. Si avrà perciò, a seconda del contesto ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 aprile 2021)26sarà il giorno in cui entrerà in vigore il nuovo decreto. Sarà un giorno in cui si assisterà all'inizio di un processo di aperture graduali.è, però, anche la data in cui si avrà, in qualche caso, una variazione del colore. Per capirea partire dal 26, per effetto del nuovo decreto del governo Draghi, è bene chiarire alcuni punti.dal 26Il primo dato da puntualizzare è che la riaperture previste restano sempre basate su quella che è la situazione epidemiologica di ciascun territorio. Il nuovo decreto mantiene, infatti, la divisione del territorio in base al livello di rischio. Si avrà perciò, a seconda del contesto ...

