Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | la coppia del GF Vip in un anno d’amore

Leggi su ck12

(Di sabato 24 aprile 2021), tra i due l’amore è sto l’scorso nella casa di Cinecittà ed ora vivono ancora insieme(foto Instagram)Gli amori nati in tv non è detto che siano finti sentimenti da dare in pasto al pubblico di casa sotto le luci dei riflettori. Possono andare avanti anche oltre, fuori dallo show e proseguire nel tempo. Htagliano il traguardo di uninsieme. Concorrenti al Grande Fratello Vip lo scorso(la penultima edizione) i due sono felicemente innamorati, così com’è ...