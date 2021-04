Clizia Incorvaia | chi è la fidanzata di Paolo Ciavarro? età

Leggi su puglia24news

(Di sabato 24 aprile 2021)è un personaggio televisivo italiano ed influencer molto nota, soprattutto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4. Proprio nella casa più spiata d’Italiaha trovato l’amore in. Lui oggi, sabato 24 aprile, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei.nasce a Pordenone il 10 ottobre 1980, ha 40 anni e quest’anno ne compirà 41. Il suo segno zodiacale è quello della Bilancia. La ragazza ha però sempre vissuto in Sicilia, in provincia di Agrigento, ed è qui che si è diplomata al Liceo Classico e successivamente si trasferisce a Milano per studiare Scienze della ...