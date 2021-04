Ciro Grillo, parla la ragazza che lo accusa di violenza sessuale: «Mi hanno stuprata tutti» (Di sabato 24 aprile 2021) «Mi hanno stuprata tutti». Così dice Silvia, la ragazza che accusa Ciro Grillo, il figlio di Beppe, insieme a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, di violenza sessuale di gruppo nei suoi confronti. La ricostruzione dei fatti nella casa di Grillo a Porto Cervo, in Sardegna, nell’estate del 2019, è pubblicata su “La Stampa”, in un articolo di oggi, sabato 24 aprile 2021, che porta la firma di Gianluigi Nuzzi. Le parole della giovane sono agli atti dell’indagine, con tanto di fotografie e a video del presunto stupro. leggi anche l’articolo —> Video di Beppe Grillo, Giuseppe Conte rompe il silenzio, ma la sua risposta non è gradita Come viene ricostruito dalle carte, il 17 luglio del ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 aprile 2021) «Mi». Così dice Silvia, lache, il figlio di Beppe, insieme a Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, didi gruppo nei suoi confronti. La ricostruzione dei fatti nella casa dia Porto Cervo, in Sardegna, nell’estate del 2019, è pubblicata su “La Stampa”, in un articolo di oggi, sabato 24 aprile 2021, che porta la firma di Gianluigi Nuzzi. Le parole della giovane sono agli atti dell’indagine, con tanto di fotografie e a video del presunto stupro. leggi anche l’articolo —> Video di Beppe, Giuseppe Conte rompe il silenzio, ma la sua risposta non è gradita Come viene ricostruito dalle carte, il 17 luglio del ...

